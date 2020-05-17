Хакеры выложили в Сеть часть компромата на Трампа

REvil атаковали базу данных одной из адвокатских форм Нью-Йорка, которой руководит юрист Аллен Грабмэн. 13 мая Grubman Shire Meiselas & Sacks заявила о кибератаке — якобы мошенники добыли информацию о договорах, условиях неразглашения, телефонных номеров, почтовых адресов вплоть до частной переписки.

Всего хакерам удалось добыть данных на 756 гигабайт. Чтобы это доказать, Revil опубликовали условия контракта певицы Мадонны за тур Madame X, у них есть данные и других звезд.

Мошенники на прошлой неделе объявили свои условия — за 21 миллион долларов они готовы были удалить награбленное. Грабмэн отказался от переговоров с хакерами, рассчитывая, что Федеральное бюро расследований даст их действиям статус акта международного терроризма.

Взломщики решили надавить сильнее на юрфирму и дали понять, что в их данных есть и некие письма, где упоминается упоминается Трамп. При этом Grubman Shire Meiselas & Sacks не работала с американским лидером, а Forbes утверждает, что в файлах нет ничего компрометирующего.