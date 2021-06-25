Хакеры стали заражать компьютеры через пиратские игры и добывать криптовалюту

Разработчики антивируса Avast сообщили, что хакеры начали использовать вирус Crackonosh для майнинга криптовалюты. Вирус распространяется через файлы, которые можно скачать на торрентах.

Опасность представляют NBA 2019, GTA V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution. По данным Avast, Crackonosh подхватили уже 220 тысяч компьютеров по всему миру, каждый день число зараженных устройств увеличивается почти на 800, сообщило издание DTF.

В Avast установили, что с июня 2018 года по июнь 2021 года киберпреступники использовали Crackonosh для генерации криптовалюты Monero почти на два миллиона долларов.

По словам специалистов, пользователь может понять, что его компьютер заражен, при резком падении скорости работы и резко выросшим счетам за электричество. При этом Crackonosh может отключать обновление на устройствах с Windows и удалять антивирус.

Чаще жертвами Crackonosh становятся жители США, Бразилии, Индии и Филиппин.