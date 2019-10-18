Хакеры слили в Сеть фото голой Деми Ловато

Злоумышленники взломали аккаунт в Snapchat американской певицы и актрисы Деми Ловато и украли ее обнаженные фотографии.

Как сообщила британская газета Metro, какое-то время зашедшим в ее аккаунт предлагали свайпнуть экран и посмотреть эти фотографии. Ссылка вела в аккаунт одного из хакеров. Позже помощники Ловато восстановили доступ, однако компромат уже утек в Сеть.

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Хакеры разместили фото на нескольких сайтах и форумах. Сейчас специалисты, которые помогают звезде с присутствием в интернете, ищут и блокируют личные материалы певицы по всей Сети.

По данным портала The Blast, ответственность за это киберпреступление взяла группа хакеров, которые в свое время отличились взломом учетной записи генерального директора Twitter Джека Дорси.

Эти же люди опубликовали в интернете личные фотографии актрисы Хлои Грейс Морец.

В дискографии 27-летней Ловато шесть долгоиграющих пластинок. Свой первый альбом она записала в 2008 году.

Она также известна своими ролями в таких сериалах, как «Анатомия страсти», «Побег», «Camp Rock: Музыкальные каникулы», «Дайте Санни шанс» и других.