Хакеры слили в Сеть 8,4 миллиарда паролей пользователей по всему миру

Более восьми миллиардов паролей пользователей слили в Сеть. Подборка весом почти 100 гигабайт появилась на одном из популярных хакерских форумов, сообщил Сybernews.com.

В текстовом файле содержится почти 8,4 миллиарда паролей. Компиляцию данных создали по итогам предыдущих взломов. Все пароли в подборке уникальны и имеют длину от шести до 20 символов.

Интересно, что число слитых паролей почти в два раза больше, чем общее количество пользователей интернета во всем мире. На сегодняшний день Сетью пользуются порядка 4,7 миллиарда человек.

Утечка могла быть использована хакерами для создания словаря паролей либо для атак методом их распыления на большое количество аккаунтов. Из-за того, что пользователи часто используют одинаковые пароли на разных сайтах, под ударом могут оказаться миллиарды учетных записей.

Файл с паролями был назван rockyou2021.txt. Это отсылка к утечке RockYou в 2009 году, когда в интернет попало более 32 миллионов паролей.

Предыдущая близкая по масштабу утечка произошла в феврале. Тогда киберпреступники слили в Сеть порядка трех миллиардов логинов и паролей пользователей Gmail и Hotmail.