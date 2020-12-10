Хакеры раздобыли данные по вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарствам и получили доступ к информации по вакцине от коронавируса, которую создали компании Pfizer и BioNTech. Данные хранились на сервере агентства.

«Мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке, и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA», — приводит РИА «Новости» текст заявления немецкой компании BioNTech.

Информации о том, что хакеры собираются делать с этими данными, пока нет.

ЕМА отвечает за изучение результатов испытаний вакцин от коронавируса, выносит свои заключения и рекомендует их для использования на фармацевтическом рынке Евросоюза.

Pfizer и BioNTech в ноябре сообщили об успешном заключительном этапе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность в 95%. Американский предприниматель Билл Гейтс включил препарат этих двух компаний в список из шести вакцин, которые, по его словам, станут доступны к весне 2021 года.