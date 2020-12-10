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    10 декабря 2020, 08:52

    Хакеры раздобыли данные по вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

    Андрей Иванов

    Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарствам и получили доступ к информации по вакцине от коронавируса, которую создали компании Pfizer и BioNTech. Данные хранились на сервере агентства.
    Хакеры раздобыли данные по вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

    «Мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке, и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA», — приводит РИА «Новости» текст заявления немецкой компании BioNTech.

    Информации о том, что хакеры собираются делать с этими данными, пока нет.

    ЕМА отвечает за изучение результатов испытаний вакцин от коронавируса, выносит свои заключения и рекомендует их для использования на фармацевтическом рынке Евросоюза.

    Pfizer и BioNTech в ноябре сообщили об успешном заключительном этапе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность в 95%. Американский предприниматель Билл Гейтс включил препарат этих двух компаний в список из шести вакцин, которые, по его словам, станут доступны к весне 2021 года.