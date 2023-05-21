Мир 21 мая 2023, 21:47 Хакеры раскрыли серьезное ранение главнокома ВСУ Залужного Хакер под ником Джокер ДНР заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен при ракетном ударе по штабу в первых числах мая, а теперь он может покинуть свой пост. Об этом сообщил донецкий хакер Джокер в своем Telegram-канале.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артемовска», — заявил он.

Реклама

По его словам, главкому ВСУ сделали несколько сложных операций, состояние здоровья не позволит ему вернуться к своим обязанностям.

Джокер ДНР периодически делится секретными документами политического и киевского военного руководства, добытые с помощью взлома данных и агентуры. Западные и украинские СМИ не раз указывали на достоверность этой информации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появлялся в телеэфире несколько недель. Накануне стало известно о его возвращении. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», сейчас Залужный находится в госпитале после тяжелого ранения, которое он получил в Днепропетровской области в ходе боевой работы.