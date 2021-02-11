Хакеры продали исходники Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за $7 млн

Хакеры, взломавшие серверы компании CD Projekt RED, продали исходники игр Cyberpunk 2077, невыпущенного еще «Ведьмака-3» (стандартной и RTX-версии), Thronebreaker: The Witcher Tales, еще нескольких игр и внутренние документы.

Сначала они хотели получить за них деньги с разработчиков, но после отказа 10 февраля организовали в даркнете аукцион.

По данным портала Рlayground, стартовая цена лота начиналась с миллиона долларов, мгновенный выкуп оценивался в семь миллионов. Хакерам 11 февраля поступило предложение со стороны, и за сколько были проданы исходники неизвестно. Нет данных и о покупателе. Он не участвовал в торгах, его намерения пока непонятны.

В ответ на распространившиеся в Сети слухи, сообщил, что начато внутреннее расследование. Он заверил, что хакерам не удалось получить доступ к данным поклонников игр.

О краже данных компания CD Projekt Red сообщила 9 февраля. Хакеры получили доступ к серверам, украли исходные данные более десятка игр и потребовали за них выкуп.