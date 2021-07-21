Хакеры потребовали $50 млн от Saudi Aramco в качестве выкупа

Хакеры получили данные нефтегазовой государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Теперь злоумышленники требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов.

По словам компании, украденные данные были у внешних подрядчиков. Во время взлома системы Saudi Aramco не затрагивались. Недавно сотрудники компании узнали, что слитую информацию опубликовали.

«Мы подтверждаем, что утечка данных произошла не из-за взлома наших систем, никак не повлияла на наши операции, а компания продолжает придерживаться устойчивой позиции в вопросе кибербезопасности», — процитировало сообщение компании издание The Associated Press.

В Saudi Aramco уточнили, что в даркнете оказалось порядка терабайта данных компании. Теперь хакеры требуют выкуп в размере 50 миллионов долларов в криптовалюте. За эти деньги они предлагают удалить информацию из Сети. Пока не известно, кто стоит за атакой на компанию и о каких подрядчиках идет речь.

Компания Saudi Aramco и раньше становилась объектом кибератак. В 2012 году вирус удалил информацию с жестких дисков, а на компьютерных экранах появилось изображение горящего флага США.