Хакеры парализовали работу властей региона Германии

Все компьютеры администрации германского округа Анхальт-Битерфельд (федеральная земля Саксония-Анхальт) парализовал неизвестный троян. Чиновники не могут приступить к работе с минувшей среды, 7 июля. Об этом рассказало издание Volksstimme.

Как пояснил представитель округа Удо Павлечик из работающей техники в здании администрации остался только стационарный телефон. Неизвестный троян заразил сначала только один компьютер, но после того, как в среду начался рабочий день он захватил все рабочие машины, включая 120 серверов.

Отдел безопасности до сих пор проводит проверку. Пока неизвестно, что именно троян делает с данными: блокирует, шифрует или удаляет.

Власти района уже подали заявлении о заведении уголовного дела. По словам Павлечика, 800 сотрудников администрации пока отправились в отпуска.

Не пострадал от атаки Центр управления за счет своей автономной работы. Через него жители могут вызвать экстренные и аварийные службы. Здесь же отслеживают контакты зараженных коронавирусом.

Пока неизвестно, к каким последствиям приведет эта хакерская атака. Выкуп от администрации авторы трояна пока не потребовали. Сколько времени уйдет на чистку компьютеров и серверов пока также непонятно.