Мир 13 февраля 2023, 16:37 Хакеры Killnet взяли ответственность за взлом сайта авиабазы Рамштайн Хакерская группировка Killnet призналась во взломе сайта авиабазы Рамштайн в Германии Unsplash

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Сайт расположенной в Германии американской авиабазы Рамштайн оказался недоступен для пользователей. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Killnet. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Отвалилась база, как-то так Северный альянс все еще самый могущественный?» — отметили в публикации.

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Сайт авиабазы оказался недоступен в преддверии девятого заседания союзников Украины в формате «Рамштайн», который пройдет в Брюсселе. В последний раз в таком формате представители контактной группы по Украине собирались 20 января.

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О массированной хакерской атаке на сайты НАТО в минувшее воскресенье, 13 февраля, сообщило немецкое издание Schwarzwaelder. В пресс-службе блока подтвердили, что эксперты по кибербезопасности занялись решением возникших проблем.

Пользователи социальных сетей уточнили, что после атаки хакеров лег сайт штаба специальных операций НАТО.