Хакеры Killnet в начале недели атаковали сайты госучреждений Германии

Хакеры в начале недели совершили ряд DDoS-атак на сайты государственных учреждений ФРГ. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel, издание назвало хакеров «пророссийскими».

Атаке подверглись сайты федеральной полиции Германии, криминального управления, бундестага, министерства обороны и ресурс Социал-демократической партии ФРГ, посвященный канцлеру Олафу Шольцу.

Некоторые сайты временно оказались недоступными, однако серьезного ущерба не нанесено, заявил представитель бундестага. Ведомства сообщили о длительной загрузке страниц. Об утечке данных информации нет.

Власти Германии уверены, что DDoS-атаки организованы в ответ на поставки немецкого оружия на Украину, они назвали это «виртуальным вандализмом». Ответственность возложили на группировку Killnet, которая якобы является «поклонником Владимира Путина».