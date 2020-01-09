Хакеры из Северной Кореи атаковали пользователей Telegram

Согласно данным экспертов из «Лаборатории Касперского, Lazarus теперь распространяет вредоносные программы через чаты Telegram. Хакеры создают фиктивные компании, якобы занимающиеся операциями с криптовалютой. На сайтах таких компаний они разместили ссылки на Telegram-каналы, с помощью которых мошенники загружают вредоносное ПО на гаджеты с системой Windows.

С помощью такого ПО хакеры из Северной Кореи могут удаленно контролировать устройство. Такие программы, которые Lazarus разработала и улучшила, почти не оставляют следов на жестком диске, где остается только файл с ПО, в папке, относящейся к Telegram.

Жертвами атак преступников стали жители Великобритании, Польши, России и Китая. Эксперты указали, что в настоящий момент Lazarus перестали использовать мессенджер, однако остается вероятность, что в будущем хакеры разработают еще более усовершенствованные способы.

Ранее сообщалось, что хакеры из Северной Кореи нашли метод взломать компьютеры на MacOS с помощью кода, который способен обходить антивирусы.