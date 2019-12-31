Хакеры из КНДР похитили данные Microsoft

Федеральный суд Вирджинии рассмотрит иск от компании Microsoft о похищении «крайне секретной информации». В IT-компании сообщили, что речь идет о данных ученых, членов общественных организацией и государственных служащих, которые причастны к теме нераспространения ядерного оружия. В Microsoft уверены, что хакерскую атаку совершила группа киберпреступников из Северной Кореи.

Хакеры использовали ряд доменов, зарегистрированных в штате Вирджиния. Известно также, что хакеры объединились в группу под названием Thallium. Она функционирует с 2010 года.

Компания Microsoft намерена требовать через суд получения контроля над рядом ресурсов, с которых были осуществлены хакерские атаки.