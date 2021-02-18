Хакеры из КНДР атаковали Южную Корею более миллиона раз

Хакеры из КНДР совершают более миллиона атак на Южную Корею ежедневно. Об этом сообщила «Русская планета».

В первую очередь, под нападки хакеров попадает малый и средний бизнес. Из-за атак предприниматели теряют огромные суммы. Так, убытки южнокорейского бизнеса за прошлый год составили порядка 1,8 миллиарда рублей.

Несмотря на попытки президента Южной Кореи Мун Чже Ина наладить взаимоотношения с КНДР, хакеры продолжают вымогать деньги у бизнесменов.