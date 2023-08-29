Мир 29 августа 2023, 16:30 Хакеры девять месяцев орудовали в системе центра кибербезопасности Японии FT: японское агентство кибербезопасности не заметило взлома своей системы Unsplash

Читать 360tv в

Ответственное за национальную оборону Японии от кибератак агентство на протяжении девяти месяцев не замечало взлома своей системы хакерами, которые получили доступ к конфиденциальным данным. Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщила газета The Financial Times.

Собеседники агентства заявили, что хакеры проникли в систему еще прошлой осенью, но обнаружить взлом удалось только в июне. По мнению источников, это скажется на сотрудничестве Японии с США, Великобританией и Италией по созданию нового истребителя. В рамках проекта страны обменивались секретными данными о технологиях.

Реклама

Союзники Японии уже выразили сомнения по поводу способности страны обеспечить защиту важной информации.

В начале августа японское агентство писало, что в открытый доступ утекли персональные данные после взлома почтовой системы. В ведомстве заявили, что взлом произошел через email одного из сотрудников. Агентство разослало уведомления частным и государственным партнерам с предупреждением о том, что часть данных скомпрометирована.

Источники в правительстве Японии заявили, что в ходе расследования выяснилось, что атака коснулась не только электронной почты, но и других серверов, расположенных в здании кабинета министров.

«Учитывая стиль атаки и природу самой цели, мы можем сказать с почти полной уверенностью, что это было совершено государственным субъектом и что этим субъектом, скорее всего, был Китай», — заявил собеседник издания.

Министерство иностранных дел Китая уже выпустило заявление с опровержением обвинений в свой адрес. Дипломаты заявили, что Японии следует обратить внимание на США, которые известны слежкой за своими союзниками.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что в конце 2020 года китайские военные хакеры устроили массированную атаку на оборонные сети Японии, что привело к временному закрытию крупнейшего грузового порта. В правительстве страны заявили, что рассматривают взлом как проверку своей киберобороны.