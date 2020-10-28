Хакеры атаковали сайт предвыборного штаба Трампа
«Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки», — написал он в Twitter.
Мертроу подчеркнул, что хакеры не смогли увидеть конфиденциальные данные. Ведь они хранятся не на этом портале. Сейчас сайт вновь заработал.
Нидерландский специалист в области компьютерной безопасности Виктор Геверс в конце октября получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter. Взломщик заявил, что подобрал пароль с пятой попытки. У него появилась возможность читать личные сообщения главы Белого дома, делать посты от его имени и менять данные учетки. В качестве доказательства Геверс показал скриншоты экрана.
В июле 2020 года хакеры взломали Twitter соперника Трампа на предстоящих выборах — демократа Джо Байдена, а также многих других известных людей.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.