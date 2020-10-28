Хакеры атаковали сайт предвыборного штаба Трампа

Киберпреступники атаковали сайт предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель штаба Тим Мертоу.

«Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки», — написал он в Twitter.

Мертроу подчеркнул, что хакеры не смогли увидеть конфиденциальные данные. Ведь они хранятся не на этом портале. Сейчас сайт вновь заработал.

Нидерландский специалист в области компьютерной безопасности Виктор Геверс в конце октября получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter. Взломщик заявил, что подобрал пароль с пятой попытки. У него появилась возможность читать личные сообщения главы Белого дома, делать посты от его имени и менять данные учетки. В качестве доказательства Геверс показал скриншоты экрана.

В июле 2020 года хакеры взломали Twitter соперника Трампа на предстоящих выборах — демократа Джо Байдена, а также многих других известных людей.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.