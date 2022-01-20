Хакеры атаковали Международный комитет Красного Креста. В результате кибератаки персональные данные более 515 тысяч человек оказались скомпрометированы.

«Была обнаружена кибератака на компьютерные серверы, на которых хранится информация Международного комитета Красного Креста. В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 тысяч крайне уязвимых людей», — привело заявление МККК РИА «Новости».

Речь идет о людях, которые остались без своих семей из-за стихийных бедствий, конфликтов и миграции. Также к хакерам попали сведения о тех, кто находится в заключении или пропал без вести.

«Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности», — отметил гендиректор МККК Роберт Мардини.

Сообщения о кибератаке поступили как минимум от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Пока сотрудники МККК не знают, кто именно стоит за кибератакой.