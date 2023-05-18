Мир 18 мая 2023, 23:26 Хакеры «Армии спасения Украины» взломали сайты ряда госресурсов Киева Подпольные хакеры «Армия спасения Украины» взломали сайты госресурсов киевского режима Pixabay

Читать 360tv в

Подпольная хакерская группа «Армия спасения Украины» взломала сайты нескольких госресурсов Киева. На них разместили призыв к украинскому народу бороться с киевским режимом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на имеющиеся скриншоты.

Участники группы заявили, что уже совершили ряд атак на офис Зеленского на Банковой улице.

Реклама

«„Армия спасения Украины“ ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению. Мы — это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну», — сказано в сообщении, опубликованном на взломанной странице одного из ресурсов.

Хакеры не уточнили, какого рода атаки и когда были совершены на офис президента. Заявления удалили с сайтов, сообщило агентство. Взлом обнаружили на портале Одесской областной администрации, на страницах Измаильского районного совета Одесской области и департамента гражданской обороны Одесской областной администрации.

В обращении к украинцам хакеры обвинили Зеленского, что он обманом пришел к власти, обещая мир и нормализацию отношений с Россией. А потом инициировал самый масштабный со времен Второй мировой войны конфликт в Европе.

«Мы, „Армия спасения Украины“, призываем вас всех, братья и сестры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей ее раковой опухоли, имя которой — Зеленский», — подчеркнули в обращении.

В воззвании также указано, что сторонников группы много и они уже работают на благо Родины.