Хакер взломал систему «умный дом» и по громкой связи грозился похитить ребенка

Калифорнийскую семью затерроризировал хакер. Ему удалось взломать умную камеру Nest, которая управляла автоматизацией дома. Он по громкой связи грозился похитить полуторагодовалого малыша.

Джейк Ньюкомб — глава семейства — рассказал газете New York Post, что злоумышленник выходил на связь, когда в доме из взрослых была только няня.

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«Он сначала засмеялся, потом похвалил наше жилище и попросил няню поговорить с ним. Она молчала. Тогда он разразился руганью и угрозами: „Я приду за ребенком, если ты мне не ответишь“», — поведал свою пугающую историю Ньюкомб.

Подобный случай далеко не единственный.

По данным издания, по всем Штатам прокатилась волна угроз через камеру Nest. Хакеры проникали в систему, выкрикивали проклятия, а иногда даже «выкручивали» ручку термостата на максимум, чтобы в доме стало жарко.

Семейная пара из Иллинойса рассказала, что злодей обматерил их ребенка, когда они были на работе, а жители Милуоки услышали какую-то «похабную» музыку.

При помощи камеры Nest можно вести круглосуточное видеонаблюдение за домом — она записывает се, что происходит вокруг и выгружает записи в облачное хранилище. С ее помощью можно также управлять системой отопления в жилище.