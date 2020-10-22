Хакер смог взломать пароль Трампа в Twitter с пятой попытки

Специалист в области компьютерной безопасности заявил, что смог с легкостью взломать пароль от аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter. Он сказал, что смог подобрать его с пятой попытки.

Об этом газете Volkskrant заявил нидерландский специалист в области компьютерной безопасности Виктор Геверс. Он рассказал, что в качестве пароля американский президент использует символы «maga2020!», которые расшифровываются как предвыборный лозунг Трампа — Make America Great Again 2020!

По словам Геверса, он смог подобрать пароль с пятой попытки — социальная сеть не пытала его заблокировать после четырех неправильных вводов. При этом у аккаунта американского лидера не была настроена двухфакторная идентификация, когда пользователю приходит код подтверждения на привязанный номер.

После входа в аккаунт американского лидера, специалист получил возможность установить новый пароль, изменить фото в профиле, а также прочитать личные сообщения президента.

Геверс отметил, что вскоре с ним связались спецслужбы США, которые запросили у него данные. Специалист отметил, что передал им все необходимые требования, за что получил благодарности.