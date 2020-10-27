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    27 октября 2020, 22:55

    Хакер-самоучка взломал сотни веб-камер ради слежки за женщинами

    Анатолий Минкин

    Житель Великобритании Кристофер Тейлор на протяжении нескольких лет шпионил за 772 женщинами по всему миру через веб-камеры. Он разработал программу, замаскированную под популярное приложение. После установки она давала ему доступ к ноутбукам потенциальных жертв. Его историю рассказала газета Metro.
    Хакер-самоучка взломал сотни веб-камер ради слежки за женщинами

    Женатый рабочий Кристофер Тейлор следил за жительницами 39 стран, начиная с 2012 года. Поймать его удалось после того, как его программу-шпион на свой ноутбук установила американская студентка. После того, как она подключилась к Сети вуза, то местные администраторы увидели подозрительную активность.

    Делом занялось ФБР. Агенты спецслужбы вычислили IP-британца и передали информацию о нем местным коллегам. В ходе обыска на компьютере хакера-вуайериста нашли несколько сотен снимков переодевающихся и занимающихся сексом девушек и женщин.

    Сейчас дело Тейлора рассматривает суд. США потребовали выдачи обвиняемого. Там ему грозит тюремное заключение до 20 лет. В Великобритании хакеру предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и компьютеров. Сам мужчина признал свою вину, но пригрозил, что покончит с собой, если его выдадут властям США.

    В своем выступлении в суде Тейлор заявил, что в случае экстрадиции он никогда не вернется домой, а его жена не сможет этого выдержать. Сама супруга заявила, что не хочет стать обузой для уже взрослых детей. Кроме того, она сильно боится, что с мужем может что-то произойти в американской тюрьме.