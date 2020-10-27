Хакер-самоучка взломал сотни веб-камер ради слежки за женщинами

Женатый рабочий Кристофер Тейлор следил за жительницами 39 стран, начиная с 2012 года. Поймать его удалось после того, как его программу-шпион на свой ноутбук установила американская студентка. После того, как она подключилась к Сети вуза, то местные администраторы увидели подозрительную активность.

Делом занялось ФБР. Агенты спецслужбы вычислили IP-британца и передали информацию о нем местным коллегам. В ходе обыска на компьютере хакера-вуайериста нашли несколько сотен снимков переодевающихся и занимающихся сексом девушек и женщин.

Сейчас дело Тейлора рассматривает суд. США потребовали выдачи обвиняемого. Там ему грозит тюремное заключение до 20 лет. В Великобритании хакеру предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и компьютеров. Сам мужчина признал свою вину, но пригрозил, что покончит с собой, если его выдадут властям США.

В своем выступлении в суде Тейлор заявил, что в случае экстрадиции он никогда не вернется домой, а его жена не сможет этого выдержать. Сама супруга заявила, что не хочет стать обузой для уже взрослых детей. Кроме того, она сильно боится, что с мужем может что-то произойти в американской тюрьме.