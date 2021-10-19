Хакер из Турции взломал сайт Дональда Трампа

Хакер, который предположительно действовал из Турции, взломал один раздел сайта бывшего президента США Дональда Трампа. Он разместил видео с лидером Турции — Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило американское издание Vice.

Зарубежный журнал написал, что взломщик затронул поддомен ресурса, который использовали сотрудники кампании в поддержку Трампа для агитации его поклонников. В частности, с помощью сервера избиратели экс-лидера подписывали петиции или участвовали в опросах.

«Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами», — такую фразу написал хакер на странице на английском и турецком языках. Это сура Корана. При этом программист оставил и свою подпись — RootAyyildiz.

Также он разместил на сайте видео с президентом Турции националистического содержания, которое вставил с видеосервиса YouTube. Хакер дал Vice анонимное интервью, в котором рассказал, что попал на ресурс с помощью метода SSTI. Он позволяет вписывать свои части кода в шаблон сайта. RootAyyildiz заверил Vice, что контролирует сайт уже три месяца, и объяснил, что такие взломы — часть его активистской деятельности.

Эксперты Vice отметили, что такие действия способны совершить только опытные хакеры, и RootAyyildiz вероятно и раннее занимался подобным. В тексте статьи есть часть, в которой журналисты Vice призвали всех рассказывать о новых подробностях этого вмешательства.