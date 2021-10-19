facebook_pixel
    19 октября 2021, 10:27

    Хакер из Турции взломал сайт Дональда Трампа

    VICE: хакер из Турции взломал раздел сайта бывшего президента США Дональда Трампа

    Екатерина Боснак

    Хакер, который предположительно действовал из Турции, взломал один раздел сайта бывшего президента США Дональда Трампа. Он разместил видео с лидером Турции — Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщило американское издание Vice.

    Хакер из Турции взломал сайт Дональда Трампа

    Зарубежный журнал написал, что взломщик затронул поддомен ресурса, который использовали сотрудники кампании в поддержку Трампа для агитации его поклонников. В частности, с помощью сервера избиратели экс-лидера подписывали петиции или участвовали в опросах.

    «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами», — такую фразу написал хакер на странице на английском и турецком языках. Это сура Корана. При этом программист оставил и свою подпись — RootAyyildiz.

    Также он разместил на сайте видео с президентом Турции националистического содержания, которое вставил с видеосервиса YouTube. Хакер дал Vice анонимное интервью, в котором рассказал, что попал на ресурс с помощью метода SSTI. Он позволяет вписывать свои части кода в шаблон сайта. RootAyyildiz заверил Vice, что контролирует сайт уже три месяца, и объяснил, что такие взломы — часть его активистской деятельности.

    Эксперты Vice отметили, что такие действия способны совершить только опытные хакеры, и RootAyyildiz вероятно и раннее занимался подобным. В тексте статьи есть часть, в которой журналисты Vice призвали всех рассказывать о новых подробностях этого вмешательства.