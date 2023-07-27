Мир 27 июля 2023, 00:09 «Хайль, Зеленский». Скандальный ролик о тратах Германии на поддержку Украины завирусился в Сети Высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик распространился в Сети YouTube

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В Сети распространился сатирический ролик на немецком языке, напоминающий жителям Германии о цене поддержки Украины. Авторы видео высмеяли траты ФРГ на нужды ВСУ. Ролик разместили на YouTube.

В сюжете напомнили немцам, что власти страны отправили киевскому режиму уже 22 миллиарда евро с начала конфликта. В видео натовские чиновники заходят в дом к рядовому немецкому гражданину и изымают все его имущество в поддержку Украины. Предводитель солдат, женщина в форме, вешает на стену гостиной портрет президента Украины Владимира Зеленского и заставляет главу дома отдать приветствие в стиле фашистской Германии.

«Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», — гласит надпись в ролике.

В конце видео солдаты отбирают у ребенка игрушечного леопарда. Ролик за 12 часов набрал на YouTube 28 тысяч просмотров и 454 комментария. Судя по ним, ролик смотрели пользователи из разных стран.