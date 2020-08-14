Хайко Маас предложил ЕС проверить итоги белорусских выборов

Дипломат предложил наложить рестрикции на тех, кто причастен к применению насильственных мер против демонстрантов. По его словам, выборы, прошедшие в Белоруссии, не отражают «минимальные стандарты демократических выборов».

«Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию», — написал министр в соцсетях.