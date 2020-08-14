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    14 августа 2020, 23:30

    Хайко Маас предложил ЕС проверить итоги белорусских выборов

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас обратился к ЕС с призывом проверить итоги президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Дипломат предложил наложить рестрикции на тех, кто причастен к применению насильственных мер против демонстрантов. По его словам, выборы, прошедшие в Белоруссии, не отражают «минимальные стандарты демократических выборов».

    «Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию», — написал министр в соцсетях.

    Новости SMI.FM