Мир 19 марта 2024, 14:35 Хайди Клум пришла на вечеринку к Пэрис Хилтон в платье с глубоким декольте Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум выбрала для дня рождения певицы Пэрис Хилтон откровенный образ. Она пришла на вечеринку в кружевном черном платье с глубоким вырезом. Снимок с мероприятия звезда опубликовала в своем Instagram*.

На прошедших выходных королева гламура Пэрис Хилтон устроила масштабный праздник, пригласив звездных друзей. Вечеринку приурочили к 43-летию Хилтон.

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На торжестве отличилась нарядом 50-летняя модель Хайди Клум. Ее платье украсили вырезы в области спины и декольте, а рукава дополнили перья.

Актриса сделала аккуратную укладку на светлых распущенных волосах и нанесла макияж, подчеркнув красоту глаз. Дополнили образ звезды крупные серьги.

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