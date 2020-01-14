Хафтар отказался от перемирия и улетел из Москвы

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву, не став подписывать соглашение о перемирии с правительством Файеза Сарраджа, сообщили местные СМИ. Также сообщается о возобновлении обстрелов Триполи.

Армия Хафтара контролирует восток Ливии. В апреле 2019 года она начала наступление на столицу страны Триполи, где заседает признанное ООН Правительство национального согласия Сарраджа. В декабре военные предприняли очередное, по словам Хафтара, решающее наступление.

8 января президенты России и Турции предложили сторонам объявить о прекращении огня с 12 числа и провести переговоры. Они состоялись 13 января в Москве.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, итоговый документ встречи подписали несколько сторон ливийского конфликта, однако Хафтар попросил время до утра на раздумья.

После этого он, по данным Al Arabiya и РИА «Новости», покинул Москву.

Между тем, как сообщили очевидцы, в южных пригородах Триполи возобновились артиллерийские залпы. Они слышны в районах Салах-эд-Дин и Айн-Зара.