Хафтар объяснил нежелание подписывать соглашение с ПНС Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар рассказал, почему не пошел на соглашение с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Причина — игнорирование его требований. Встреча Хафтара с главой ПНС Фаезом Сарраджом прошла 13 января в Москве.

«Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии», — привел слова Хафтара телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала Sky News Arabia, Хафтар в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и создании правительства национального единства, которое могло бы получить вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также потребовал установления международного мониторинга за соблюдением режима прекращения огня без участия Турции. Кроме того, он заявил, что «привезенные из Сирии и Турции» наемники должны покинуть Ливию.

В свою очередь РИА «Новости» сообщило, что Файез Саррадж подписал соглашение о прекращении огня с с Ливийской национальной армией. Документ подготовили при участии России и Турции.

«Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле», — сказал министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед ат-Тахер Сияла. Он подтвердил, что Хафтар требовал отсрочки в подписании соглашения для изучения проекта документа.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января во время саммита в Стамбуле выразили единую позицию по Ливии. В частности, речь шла о мирном урегулировании кризиса в стране.

Встреча по ливийскому вопросу состоялась в прошедший понедельник в Москве. Как сообщил главы МИД России Сергей Лавров, итоговый документ встречи подписали несколько сторон ливийского конфликта, но Хафтар попросил время до утра на раздумья. Позже Al Arabiya и РИА «Новости» передали, что он покинул российскую столицу. По неподтвержденным данным, стрельба началась в южных пригородах Триполи.