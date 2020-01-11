Хаджимба намерен пойти кандидатом на выборы президента Абхазии

Хаджимба планирует встретиться с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым, отказавшись пока видеться со своими сторонниками. Свои полномочия он пока передал своему бывшему (2014-2018) вице-президенту Габнию и нынешнему — Аслану Барцице.

«Президент готов идти на новые выборы, если они будут назначены», — сообщил Габния сторонникам главы государства, собравшимся в филармонии столицы республики, добавив, что команда Хаджимбы оспорит решение Верховного совета Абхазии о признании недействительными итоги выборов сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК Абхазии назовет дату новых выборов президента через пять дней после того, как парламент республики предложил действующем президенту Абхазии уйти в отставку после того, как 9 января в Сухуме протестующие ворвались в здание администрации и потребовали его ухода.