«Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками

В текстовой части опубликованных сообщений на английском языке предлагалось поделиться важной информацией с ФБР. Ниже была картинка, на которой был текст на русском. Шахматная доска сопровождалась фразой «Не пора ли сделать свой ход?», а картинка с идущем по мосту человеком гласила: «Время наводить мосты».

Не обошлось и без ошибок. Так, изображение с двумя взрослыми и девушкой в шапочке выпускницы сопровождалась фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Источник фото: CNN

В случае перехода по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона, пишет телеканал.

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На странице был текст, в котором также были допущены некоторые ошибки.

«Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа… путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки. ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности» — говорилось в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Ведомство предлагало всем, у кого есть «ценная» информация, помочь ФБР выполнить свою задачу, посетив офис лично по соответствующему адресу.

О том, сколько людей откликнулось на такие сообщения в ведомстве говорить отказались, указано в материале. При этом, по словам представителя бюро Алана Коннера, «много российских разведчиков работает в дипломатических представительствах России по всему миру и представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников». Он также добавил, что ФБР использует разные методы для сбора данных.

В прошлом году комиссия Роберта Мюллера обвинила российских граждан в том, что они использовали Facebook, как платформу для вмешательства в выборы президента США.