  • «Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками

    03 октября 2019, 02:29

    Валерия Шафирко

    ФБР с помощью Facebook планировало выявлять и вербовать «русских шпионов». Ведомство опубликовало в соцсети сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. По данным CNN, всего было опубликовано три таких объявления.

    В текстовой части опубликованных сообщений на английском языке предлагалось поделиться важной информацией с ФБР. Ниже была картинка, на которой был текст на русском. Шахматная доска сопровождалась фразой «Не пора ли сделать свой ход?», а картинка с идущем по мосту человеком гласила: «Время наводить мосты».

    Не обошлось и без ошибок. Так, изображение с двумя взрослыми и девушкой в шапочке выпускницы сопровождалась фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

    «Хади суда, вербавать буду»! ФБР в Facebook ищет «русских шпионов» с грамматическими ошибками | Изображение 1
    Источник фото: CNN

    В случае перехода по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона, пишет телеканал.

    Сноуден готов вернуться в США и выставил ряд условий. Но их не выполнят

    Подробнее

    На странице был текст, в котором также были допущены некоторые ошибки.

    «Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа… путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки. ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности» — говорилось в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

    Ведомство предлагало всем, у кого есть «ценная» информация, помочь ФБР выполнить свою задачу, посетив офис лично по соответствующему адресу.

    О том, сколько людей откликнулось на такие сообщения в ведомстве говорить отказались, указано в материале. При этом, по словам представителя бюро Алана Коннера, «много российских разведчиков работает в дипломатических представительствах России по всему миру и представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников». Он также добавил, что ФБР использует разные методы для сбора данных.

    В прошлом году комиссия Роберта Мюллера обвинила российских граждан в том, что они использовали Facebook, как платформу для вмешательства в выборы президента США.