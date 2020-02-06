Хабриева отметила, что за рубежом есть аналоги «федеральных территорий»

В ходе заседания Хабриева упомянула малонаселенные труднодоступные территории в Австралии и Канаде.

«Но есть и другие варианты. В Индии — это столица Дели, в США — это федеральный округ Колумбия. Думаю, надо исходить из того, какая история у каждой страны», — уточнила она.

Ранее территории с прямым федеральным подчинением предложили обозначить в России. Для этого в Конституцию внесут соответствующую поправку. Речь идет о землях, на которых есть военные и стратегические объекты и заповедники.