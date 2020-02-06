    06 февраля 2020, 15:01

    Хабриева отметила, что за рубежом есть аналоги «федеральных территорий»

    Ольга Ситникова

    Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Талия Хабриева вспомнила государства, где есть «федеральные территории». Об этом сообщила газета «Взгляд».

    В ходе заседания Хабриева упомянула малонаселенные труднодоступные территории в Австралии и Канаде.

    «Но есть и другие варианты. В Индии — это столица Дели, в США — это федеральный округ Колумбия. Думаю, надо исходить из того, какая история у каждой страны», — уточнила она.

    Ранее территории с прямым федеральным подчинением предложили обозначить в России. Для этого в Конституцию внесут соответствующую поправку. Речь идет о землях, на которых есть военные и стратегические объекты и заповедники.