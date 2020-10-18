Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного брата

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка, значит, так было суждено», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Ранее в команде Умара Нурмагомедова сообщили, что боец MMA попал в больницу с температурой и рвотой в Дубае. Кузен Хабиба должен был выступить против спортсмена из Казахстана Сергея Морозова 24 октября в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Главным боем этого вечера будет встреча Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гейджи.