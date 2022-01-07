Хабиб Нурмагомедов сделал заявление по ситуации в Казахстане

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что переживает из-за событий, которые последние несколько дней происходят в Казахстане.

«Всем салам алейкум. Очень переживаю за то, что происходит в Казахстане. Надеюсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарится мир, согласие и спокойствие», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram в Stories.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев. Каждая встреча заканчивалась победой россиянина.

Последний бой Нурмагомедова состоялся осенью 2020 года, отметила «Газета.ru». Тогда россиянин одержал победу над американцем Джастином Гэтжи. После боя он объявил о завершении профессиональной карьеры. Свое решение Хабиб объяснил своим обещанием, данным матери о том, что не будет драться без отца.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни летом 2020 года из-за вызванных коронавирусом осложнений.

Акции протеста, которые переросли в беспорядки в Казахстане продолжаются уже несколько дней. По последним данным, в общей сложности за дни протестов полицейские задержали более 3,8 тысячи человек. Погибли 25 человек, 18 получили ранения. Жертвы есть и среди силовиков. В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии.

Беспорядки в Казахстане устроили организованные и подготовленные террористы, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter. Некоторые из них, по его словам, не владеют казахским языком. Также Токаев отметил, что Алма-Ата пережила не менее шести волн нападений враждебных группировок общей численностью 20 тысяч человек.