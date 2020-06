Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с запахом оргазма

Актриса Гвинет Пэлтроу, ранее с успехом продававшая в своем магазине Goop.свечу с запахом вагины, выпустила новый товар — свечу с запахом оргазма. По мнению звезды Голливуда, оргазм пахнет грейпфрутом, черной смородиной, бергамотом и розой.

О новинке она рассказал ведущему The Tonight Show Starring Джимми Фэллону. Она даже предложила сделать такой подарок его жене.

Пэлтроу рассказал, что первая свеча This smells like my vagina пользовалась бешеным успехом, и она решила продолжить серию. Оба изделия стоят по 75 долларов (5240 рублей).

В январе этого года Гвинет Пэлтроу рассказал журналистам, что в 1997 году после разрыва с актером Брэдом Питтом почти не могла есть. Именно поэтому она выглядела «такой тощей» на обложках журналов.