Гватемала получила первую партию «Спутника V»
Гватемала получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в Twitter написал МИД центральноамериканской республики.
«Первая партия вакцин „Спутник V“ уже прибыла в Гватемалу», — сообщили в ведомстве.
Первую партию закупленной вакцины встретили руководитель внешнеполитического ведомства Педро Броло вместе с главой Минздрава Амелией Флорес, министром финансов Альваро Гричи и представителями посольства России.
Страна получила 50 тысяч доз препарата.
Гватемала одобрила применение медицинского препарата в конце февраля, напомнила «Газета.ru». Всего в республике заразились коронавирусом 231 289 человек, из которых умерли 7642 и выздоровели 209 тысяч. Гватемала стала 37-й страной, где разрешено применение вакцины против коронавируса «Спутник V».
В апреле страна сообщила о закупке 16 миллионов доз российской вакцины. Министерство здравоохранения начало выплачивать аванс в 50% от стоимости партии — около шести миллиардов рублей. В республике также применяются вакцины Moderna и AstraZeneca, которые она получила безвозмездно или в рамках механизма COVAX.