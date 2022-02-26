Гватемала отозвала своего посла из России

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сообщил, что из-за ситуации на Украине отдал приказ об отзыве после страны из России. Об этом сообщила газета La Prensa Libre.

«Все страны имеют право жить в мире и суверенитете и избирать своих представителей демократическим путем. Мы отвергаем то, что делает Россия. Мы не собираемся рассматривать никаких посягательств на суверенитет какой-либо страны, потому что завтра это могут сделать с нами», — заявил Джамматтеи.

При этом речь разрыве дипломатических отношений с Россией не идет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

К вечеру 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины, сбила шесть боевых самолетов, вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов. Российские военные вошли в Мелитополь, не встретив сопротивления.