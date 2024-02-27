Мир 27 февраля 2024, 08:04 Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане Токаев пригласил генсека ООН на саммит ШОС в Казахстане РИА «Новости»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН Антониу Геттериша на саммит ШОС. Об этом главе международной организации сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Информация появилась на сайте МИД республики.

Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

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Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.

Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.

Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.