Мир 29 апреля 2023, 02:03 Гуттериш обсудил с Эрдоганом продление зерновой сделки Гутерриш созвонился с Эрдоганом насчет продления и расширения зерновой сделки РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки. Политики обменялись мнениями в телефонной беседе, сказано в заявлении офиса генсека организации.

«Генеральный секретарь [ООН] и президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу провели телефонную беседу. Они обменялись мнениями о том, как гарантировать усовершенствование, расширение и продление черноморской инициативы», — говорится в документе.

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В частности, речь шла о том, чтобы выполнить меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН, касающийся продвижения российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Турция уже заявляла, что претензии России к реализации сделки по вывозу зерна с Украины не являются беспочвенными. На данный момент началось обсуждение участия турецких банков при реализации российского зерна.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что условия, которые Россия представила в рамках продовольственного соглашения, до сих пор никто не выполнил. Официальный представитель Кремля оценил перспективы продления зерновой сделки как «не очень хорошие».