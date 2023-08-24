Мир 24 августа 2023, 17:38 Гутерриш заявил о работе ООН над экспортом российских удобрений Гутерриш: ООН занялась устранением помех для экспорта российских удобрений Georgiy Rozov/Russian Look/globallookpress

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Генсек ООН отметил вовлеченность организации в работу над устранением препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об он заявил журналистам на полях саммита БРИКС, сообщил ТАСС.

«Во-первых, многое было сделано для организации экспорта российского продовольствия и удобрений. По-прежнему есть нерешенные вопросы», — указал чиновник.

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В то же время он добавил, что «многие вещи уже сделаны. Гутерриш также вспомнил про зерновую сделку, которую Россия отказалась продлевать.

«То, что черноморская зерновая инициатива приостановилась, не помогает нам в этих усилиях», — отметил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при нескольких условиях, сообщил сайт kp.ru. Для продления сделки Запад должен выполнить данные им ранее обещания, указал он. Лавров добавил, что не увидел никаких признаков готовности к этому.