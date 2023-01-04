Мир 04 января 2023, 22:01 Гутерриш заявил о готовности выступить посредником по Украине по просьбе обеих стран Представитель ОНН Дюжаррик: Гутерриш готов стать посредником в переговорах по Украине РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов стать посредником в конфликте на Украине, если об этом будут просить обе стороны. С таким заявлением выступил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщил ТАСС.

На вопрос журналистов о том, есть ли какое-то продвижение по украинской инициативе о проведении «саммита мира» в конце февраля, Дюжаррик заявил о готовности Гутерриша выступить в роли посредника.

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«Генеральный секретарь сказал ясно, что всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле он мог бы сказать о любом конфликте по всему миру», — объяснил представитель генсека ООН.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал Гутерриша лучшим кандидатом для ведения переговоров. Политик также заявил, что Россию можно пригласить на «мирный саммит», если ее осудят на международном суде.

Ранее генсек ООН заявил о невозможности провести мирные переговоры по Украине в ближайшее время. По его словам, завершение конфликта случится в 2023 году.