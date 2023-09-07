Мир 07 сентября 2023, 09:03 Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки требует взаимных гарантийр Гутерриш: восстановление зерновой сделки является одной из важнейших задач ООН РИА «Новости»

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ООН активно работает над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Такое заявление сделал генсек организации Антониу Гутерриш, написал ТАСС.

«Мы активно участвуем не только в вопросе возвращения черноморской зерновой инициативы, но также и выполнения меморандума о понимании с Российской Федерацией», — подчеркнул он.

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По словам Гутерриша, восстановление зерновой сделки — одна из важнейших задач ООН. Возвращение черноморской инициативы требует создания системы взаимных гарантий, при которой Россия будет уверена в возможности экспорта продовольствия и удобрений, добавил он.

«Необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности», — добавил генсек.

Гутерриш также сказал, что некоторые страны сомневаются, что российская сторона вернется к зерновой сделке, писало агентство.

Возобновление зерновой сделки в России рассмотрят только после того, как другие стороны соглашений выполнят свои обязательства, в том числе, если ее занятые в сельском хозяйстве и сфере удобрений компании освободят от санкций. Четыре предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которые он перечислил ранее, не новы и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельхозэкспорта России, заявили в МИД РФ.

Ранее Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зернового соглашения. Однако Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.