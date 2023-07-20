Мир 20 июля 2023, 21:49 Гутерриш решительно осудил удары ВС России по портам в Одессе Генсек ООН Гутерриш осудил российские удары по украинским портам в ответ на Крымский мост РИА «Новости»

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Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары по объектам в портах Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. В частности, речь идет об Одессе, где производились и хранились боевые и беспилотные катера, написало РИА «Новости».

«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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Российские войска в ночь на четверг, 20 июля, нанесли удары по местам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы, а также Ильичевска. В Минобороны России пояснили, что «цель удара достигнута» и все назначенные объекты поражены.

Ранее американский аналитик в вопросах внешней политики Джеймс Джатрас заявил, что США и другие западные страны поддержали Украину не от того, что их волновала судьба этой страны, а ради борьбы с Россией. Украинцев, по его мнению, использовали как «расходный материал».