Гутерриш проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом во Львове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправится с рабочей поездкой на Украину. В рамках визита 18 августа он посетит Львов, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О деталях поездки сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ожидается, что после переговоров с Зеленским и Эрдоганом он отправится в Одессу, написал ТАСС.

«На следующий день (19 августа — прим. ред.), где посетит порт — один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю», — сказал Дюжаррик.

Генеральный секретарь также побывает в Стамбуле и приедет в Совместный координационный центр. Инспекторы СКЦ занимаются осмотром судов с зерном, которые выходят из портов Украины.

Дюжаррик добавил, что главной темой визита Гутерриша на Украину будет вопрос реализации соглашений по экспорту продовольствия. На повестке — обстрел СИЗО в Еленовке, а также ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Накануне ООН сообщила о том, что Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле согласовал выход из портов Украины еще пяти судов с зерном.