Мир 28 января 2024, 08:44 Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР Генсек ООН Гутерриш: страны не должны допустить остановки работы БАПОР Mohammed Talatene/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Два миллиона жителей Газы зависят от помощи со стороны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Однако сейчас объем финансирования организации не удовлетворит все их потребности. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР, написало РИА «Новости».

«Я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР», — заявил он.

Реклама

Деятельность сотрудников БАПОР нужна населению палестинского анклава. Гутерриш отметил, что предполагаемые проступки некоторых лиц из организации должны иметь последствия. Но наказывать тысячи невиновных нельзя.

При этом Генсек ООН обещал, что сотрудников БАПОР, вовлеченных в акты терроризма, ждет уголовное преследование. Гутерреш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников Ближневосточного агентства к связям с ХАМАС. Несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений.

Ранее суд ООН обязал Израиль за месяц наказать виновных в геноциде палестинцев. Международная юстиция призвала к срочному освобождению заложников и признала право палестинцев в секторе Газа на самооборону. Израиль также должен принять срочные меры по гумпомощи палестинскому анклаву.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа.