Мир 29 марта 2023, 20:25 Гутерриш назвал условие для встречи с Лавровым Генсек ООН Гутерриш выразил готовность встретиться с Лавровым в случае его приезда в США РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время его визита в США для участия в мероприятиях организации в апреле. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его слова привел ТАСС.

«Если Лавров приедет в Нью-Йорк и встреча будет запрошена, генеральный секретарь встретится с ним», — пояснил он.

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Дюжаррик также добавил, что генеральный секретарь всегда встречается с приезжающими министрами и лидерами стран.

На вопрос о позиции генерального секретаря в связи с предстоящим в апреле председательством России в Совете безопасности ООН представитель Гутерриша отметил, что секретариат всемирной организации этими темами не занимается.

Россия будет председателем Совета безопасности ООН, заседания которого состоятся в апреле. Участникам предстоит обсудить темы неконтролируемого экспорта оружия, урегулирование ближневосточного конфликта и многополярный мир. В некоторых заседаниях примет участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.