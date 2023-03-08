Мир 08 марта 2023, 17:55 Гутерриш и Зеленский заявили о необходимости продления зерновой сделки ООН выступила за продление зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действие договоренностей в рамках зерновой сделки нужно продлить и после текущего крайнего срока — после 18 марта. К этому призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она прошла в Киеве.

Реклама

«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта», — сказал Гутерриш.

Реклама

Также он призвал не останавливать работы по улучшению инфраструктуры экспорта через Черное море в рамках инициативы.

По словам генсека ООН, вывоз удобрений и зерна из России и с Украины крайне важен для сохранения продовольственной безопасности во всем мире. Также он влияет на стоимость продуктов в разных уголках планеты.

Гутерриш поделился, что в рамках сделки удалось вывезти с территорий конфликтующих стран 23 миллионов тонн зерна.