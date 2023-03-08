08 марта 2023, 17:55
Гутерриш и Зеленский заявили о необходимости продления зерновой сделки
ООН выступила за продление зерновой сделки
Действие договоренностей в рамках зерновой сделки нужно продлить и после текущего крайнего срока — после 18 марта. К этому призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его процитировал ТАСС.
Он сделал это заявление во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она прошла в Киеве.
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«Я хочу подчеркнуть важность продления зерновой сделки с 18 марта», — сказал Гутерриш.
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Также он призвал не останавливать работы по улучшению инфраструктуры экспорта через Черное море в рамках инициативы.
По словам генсека ООН, вывоз удобрений и зерна из России и с Украины крайне важен для сохранения продовольственной безопасности во всем мире. Также он влияет на стоимость продуктов в разных уголках планеты.
Гутерриш поделился, что в рамках сделки удалось вывезти с территорий конфликтующих стран 23 миллионов тонн зерна.
Владимир Зеленский
ООН
зерновая сделка
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