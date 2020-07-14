Гутерреш выступил за прекращение огня на границе Азербайджана и Армении

В ООН заявили, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить боевые действия на границе. Странам необходимо позаботиться о деэскалации ситуации и не провоцировать друг друга.

Позицию генсека ООН Антониу Гутерреша озвучил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, которого процитировало РИА «Новости».

«Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также просит все вовлеченные стороны сделать незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — заметил Дюжаррик.

Гутерреш, добавил он, обратился к сторонам конфликта с призывом не прибегать к провокационным высказываниям.

Генсека ООН обеспокоила информация о перестрелках на армяно-азербайджанской границе, в которых применялось в том числе тяжелое вооружение. Заявление, сделанное 14 июля сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Гутерреш принял к сведению. Он поддерживает усилия сопредседателей, направленные на урегулирование опасной ситуации и поиск мирного разрешения конфликта.

Вооруженное столкновение между азербайджанскими и армянскими военными произошло 12 июля недалеко от Нагорного Карабаха. Азербайджан хочет вернуть себе территории, но в Баку заявили, что Ереван ответственен за обострение положения дел. Посол Армении заявил, что соседнее государство не намерено искать компромисс без войны. Беспокойство из-за происходящего выразил и российский МИД.