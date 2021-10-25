Гутерреш рассказал о мировом предназначении Китая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Китай выполняет важную функцию в организации. Благодаря ему стало возможно международное сотрудничество. Об этом сообщил ТАСС.

Политик отметил, что Китай входит в состав ООН вот уже 50 лет. За это время вклад страны в преодоление глобальных вызовов становился все больше.

«Все страны — члены ООН, включая Китай — последовательного поборника мультилатерализма, — привержены выполнению Устава ООН и достижению наших общих задач по укреплению мира, выходу на устойчивый рост и развитие», — отметил он.

Гутерреш поддержал обязательства КНР отказаться от неэкологичного топлива — угольных электростанций. Кроме того, что предложил Пекину взять наибольшую ответственность в борьбе с изменениями климата на саммите в Глазго, передал RT.