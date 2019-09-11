Гуси вызвали вспышку огня на борту канадского самолета. Видео

Стая диких гусей попала в двигатель Boeing 737 канадской авиакомпании Swoop. Из-за пернатых возникли огненные вспышки. Один из пассажиров снял этот момент на видео.

Самолет Swoop вылетел из аэропорта в канадском Эбботсфорде (провинция Британская Колумбия) 10 сентября, в 08:15 по местному времени. Однако в Эдмонтоне он так и не приземлился. Ведь в Boeing 737 во время взлета врезались птицы. Они попали в правый двигатель. Об этом сообщил телеканал CTV.

На снятых из салона кадрах виден огненный выхлоп. Люди кричали: «Огонь, огонь».

«„Я увидела пламя, исходящее из правого двигателя“. Пассажиры описали страшные мгновенья перед тем, как самолет, на котором они находились, совершил аварийную посадку в Эбботсфорде».

«Лайнер начало трясти, свет погас и снова включился. Пассажиры с правых рядов запаниковали из-за пожара, в салоне появился запах дыма», — рассказали очевидцы.

В итоге все закончилось хорошо. Через 23 минуты лайнер приземлился в Эбботсфорде. Никто не пострадал.