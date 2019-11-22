Гурбанов одобрил гуманитарные отношения России и Азербайджана

Страны активно сотрудничают в области образования, культуры, молодежной политики и в социальной сфере.

Настроены на победу. Участники молодежных Дельфийских игр из Азербайджана выступят в Истре Подробнее

Власти Азербайджана уделяют большое внимание русскому языку, отметил замминистра. Причем ежегодно интерес к этой сфере увеличивается. Сегодня более чем в трех тысячах школ по всей стране русский язык изучают как иностранный. А почти 350 образовательных заведений ведут уроки только на русском языке, то есть такие занятия посещают более чем 130 тысяч учеников.

Кроме того, в Азербайджане открыты два филиала российских вузов — МГУ и МГМУ. А в Дербенте, Республика Дагестан, работает филиал азербайджанского экономического университета.

Гурбанов оценил гуманитарные отношения двух стран на X Российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Москве.