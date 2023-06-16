Мир 16 июня 2023, 08:47 ГУР Украины заявило о прекрасном самочувствии Буданова после новостей о его ранении Представитель ГУР Юсов: у главы разведки Украины Буданова хорошее здоровье, он в порядке Telegram

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в порядке. У него «отличные дела, прекрасное здоровье» и «хороший аппетит». Такое заявление сделал представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона после слухов о тяжелом ранении Буданова. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Юсов утверждал, что у руководителя ГУР много планов, он «весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач». Также представитель ведомства добавил, что сам недавно говорил с главой разведки.

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Накануне в российских СМИ появились сообщения, что Буданов был ранен в результате удара ВС России по зданию ГУР в Киеве. Уточнялось, что руководителя ведомства достали из-под завалов и экстренно эвакуировали сначала в Польшу, а потом — в Германию.

По данным средств массовой информации, сейчас он находится на лечении в госпитале бундесвера в Берлине. Последний раз на публике Буданов появлялся 29 мая. Юсов объяснил его отсутствие «участием в спецоперациях». Об этом написал РБК.